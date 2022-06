Lille : un homme placé en garde à vue après des menaces de mort contre les fidèles d'une mosquée

"C’est là. Là, c'est la mosquée. C’est une petite mosquée, mais le vendredi, il y a du monde. Il y a moyen de tuer une bonne vingtaine de personnes. Je vais voir s’il n’y a pas de musulmans devant ou quoi. Par Allah je vais tous les tuer. J’ai jamais été aussi déter (déterminé, ndlr)". Ce sont les mots que l'on entend sur la vidéo tournée devant la mosquée de Lille-Sud, diffusée sur les réseaux sociaux en début de semaine et rapportés ce jeudi 23 juin par nos confrères de La voix du Nord.

Dès mardi, la mosquée avait porté plainte et des signalements avaient été faits via Pharos, la plateforme d'harmonisation, d'analyse, de recoupement et d'orientation des signalements qui permet de signaler les contenus illicites sur Internet.

Ce jeudi, sur Twitter, le ministre de l'Intérieur annonce que le suspect a été interpellé. "Des menaces graves ont visé une mosquée à Lille. Sur mon instruction, la police nationale sécurise la mosquée depuis hier, et cela, pour le temps nécessaire. Une interpellation a eu lieu ce matin. Merci aux forces de l’ordre pour leur réactivité", a tweeté Gérald Darmanin cet après-midi.