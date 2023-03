Lille : un élève de 19 ans décède après un malaise en pleine épreuve du bac

C'est un terrible accident qui s'est produit mardi après-midi pendant une épreuve de spécialité du baccalauréat au lycée Gaston-Berger, à Lille (Nord). Sous le regard de ses camarades et des surveillants, l'un des 80 candidats s'est effondré après un malaise alors qu'il était en train de composer.

L'élève, âgé de 19 ans et scolarisé dans cet établissement, a ensuite été transféré au CHU de Lille. Il y est décédé quelques heures plus tard, selon l'association "Un enfant, ma bataille", qui vient en aide aux enfants malades et suivait l'adolescent depuis l'âge de 3 ans. Selon elle, la victime était atteinte de problèmes cardiaques et portait un pacemaker.