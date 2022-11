VIDÉO - Lille : deux immeubles s’effondrent dans le centre-ville

"On a entendu un bruit de quelques secondes, tout doucement au début. On a pensé que c'était l’échafaudage qui tombait. Quand on s'est rendu compte que c'était tout l'immeuble qui était en train de s'effondrer, on est tous partis en courant. J'ai eu la peur de ma vie", a raconté à l'AFP Ludovic Ficher, qui travaille dans un immeuble mitoyen.