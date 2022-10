"Tu vas nous manquer" : aux obsèques de Lola, l'émotion de ses proches et d'une foule d'anonymes

Les circonstances tragiques de la mort de l'enfant retrouvée le 14 octobre dans une malle dans la cour de son immeuble ont suscité une vive émotion dans le pays. La famille avait décidé d'ouvrir ces funérailles au public, tout en réaffirmant, dimanche soir, sa volonté d'"honorer la mémoire" de Lola "dans la sérénité", "le respect et la dignité", loin de toute agitation politique.

Parmi les proches figuraient des voisins de la rue Manin, à Paris, où habitait la jeune fille, ainsi que des amis du camping du Pas-de-Calais où la famille passait ses vacances. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, la secrétaire d'État à l'Enfance, Charlotte Caubel, et d'autres élus, dont la députée RN de la circonscription Caroline Parmentier, étaient aussi présents dans l'église de la ville, la collégiale Saint-Omer, qui peut accueillir 500 personnes.

À l'extérieur, des dizaines de personnes étaient rassemblées pour écouter la messe, célébrée par l’évêque d'Arras, Mgr Olivier Leborgne, grâce à une sonorisation. "Lola, 12 ans, est non seulement partie trop tôt, mais dans des circonstances insupportables", a-t-il déclaré. Parmi l'auditoire, Sabine Vizenski, en larmes, venue avec ses trois petits-enfants. "Ce sont mes petits-enfants, de l'âge de Lola, qui ont demandé à venir", dit-elle. "Nous sommes là pour témoigner comme on peut de notre soutien." "J'ai fait 30 minutes de voiture, c’était très important pour moi", confie, plus loin, Thomas Maillot, 55 ans. "Faire ça à une gamine de cet âge... il n’y a pas de mot."