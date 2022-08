"Les chiffres qui sont donnés par Gérald Darmanin ne sont pas ceux des rodéos urbains, mais des contrôles routiers"

Les annonces de Gérald Darmanin sur les rodéos urbains critiquées par les syndicats policiers. Invitée de LCI ce jeudi 18 août, Linda Kebbab, déléguée nationale Unité SGP Police-Force Ouvrière, s'en est pris aux récentes annonces du ministre de l'Intérieur visant à endiguer le phénomène. "Les rodéos urbains, c'est comme le tube de l'été. Ça revient tous les ans. Tous les ans, on en refait un thème d'actualité. C'est un tonneau de danaïdes pour les policiers", a-t-elle dénoncé. "Incessamment, on a un ministre qui va faire du rodéo urbain son sujet de l'été. Pour nous, c'est de la com' politique. Factuellement, sur le terrain, on a toujours lutté contre les rodéos urbains."