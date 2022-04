Les preuves trouvées dans une poubelle restent valables

La loi ne plaisante pas avec la vie privée. Y compris à l’occasion d’une enquête judiciaire, l’intimité reste inviolable : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance", assure la Convention européenne des droits de l’Homme. Le code pénal précise qu’une personne dépositaire de la puissance publique peut, dans le cadre d’une enquête préliminaire ou de flagrance, contrevenir à cette règle. Dans le premier cas, il est impératif que l’enquêteur requière le consentement de l’intéressé sous peine d’irrégularité de la procédure. Attention, cette loi ne s’applique plus si cette preuve se trouve en dehors de votre domicile, comme le montre l’affaire suivante.

Un prévenu est soupçonné d'infraction à la législation sur les stupéfiants. Il se plaint devant le tribunal d’avoir été identifié par la fouille d'un sac-poubelle. Les policiers l’ont vu déposer dans le conteneur collectif un sac dans lequel ils ont retrouvé la preuve de cette infraction. Le prévenu estime alors qu'exploiter le contenu de son sac-poubelle, et même prendre connaissance des objets jetés, reste une atteinte causée par l'autorité publique à sa vie privée.