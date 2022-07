Loir-et-Cher : une femme avoue avoir tué sa voisine à cause d'aboiements de chien

La femme de 51 ans, habitante de la commune et inconnue de la justice, a avoué être l'auteure des coups de feu. La mise en cause a expliqué aux enquêteurs avoir "de fréquentes et régulières altercations verbales avec sa voisine, la victime, au sujet d’aboiements de chiens".

Les pompiers ont constaté le décès d'une femme de 80 ans quelques minutes après les faits, touchée par des tirs d'arme à feu et retrouvée "étendue à proximité immédiate de son canapé", selon un communiqué du procureur de la République de Blois, Frédéric Chevallier. L’autopsie a confirmé "que les coups de feu tirés l’un sur le flanc droit et l’autre sur le flanc gauche de la victime étaient à l’origine de la mort".

Elle a été mise en examen, ce mardi 19 juillet, pour "homicide volontaire avec préméditation" et placée en détention provisoire. Elle encourt la réclusion criminelle à perpétuité. La brigade de recherches de Romorantin-Lanthenay a été chargée de l'enquête.