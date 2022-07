Loire : un couple à la tête d'un centre social écroué, le mari accusé de violences et de viols sur enfants

Le principal mis en cause, qui nie les faits reprochés, a été placé en détention provisoire, ainsi que son épouse, âgée de 47 ans, mise en examen du seul chef de "non-dénonciation de mauvais traitements, privations, agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur". Elle a été incarcérée "principalement pour soustraire les mineurs à toute influence durant le temps de l’instruction, de très nombreuses investigations restant à accomplir", a souligné le magistrat. "D’autres révélations concernant les conditions de vie et, plus généralement le fonctionnement de ce lieu de vie habilité, donneront lieu à une autre enquête."

La dizaine d’enfants dont ils avaient la charge au Lieu de Vie et d’Accueil "Les Bois noirs" a été "retirée en urgence de l’établissement le 2 juin dernier", à la suite de signalements de salariés et de plaintes de parents et d’anciennes pensionnaires, dont certaines sont désormais majeures, selon le procureur. Ils ont été redirigés "vers d’autres structures d’accueil", a indiqué le département de la Loire à France Bleu, sans plus de commentaires.