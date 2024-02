Loire : appel à témoin après la mort de quatre jeunes filles dans un accident sur l'A47

Quatre jeunes filles sont décédées samedi après un accident sur l'A47 dans la Loire. Une cinquième a été blessée avec un pronostic vital engagé. Un appel à témoins a été lancé.

Un grave accident de la route s'est produit ce samedi dans la Loire, causant la mort de quatre jeunes filles. Le drame s'est produit peu après 19h sur l'A47, dans le sens Saint-Etienne-Givors, à hauteur de Dargoire, à une trentaine de kilomètres de Lyon, ont précisé les pompiers.

Une cinquième passagère, âgée de 18 à 22 ans comme les quatre autres victimes, a été grièvement blessée avec un pronostic vital engagé, a précisé le Service d'incendie et de secours (Sdis) de la Loire, confirmant l'information du journal local Le Pays selon laquelle les cinq occupantes avaient dû être désincarcérées. Cette dernière était toujours hospitalisée dans un état critique ce dimanche à l'hôpital Lyon Sud, précise France 3.

Appel à témoin

Un second véhicule, avec à son bord une famille, dont quatre enfants, a, elle aussi, été impliquée dans l'accident. Celui-ci aurait percuté la voiture des jeunes femmes alors qu'elle se trouvait à l'arrêt et déjà sur le toit. "Dans le second véhicule qui transportait une famille, le père, conducteur, et les quatre enfants sont indemnes, la mère a été légèrement blessée et également transportée vers l’hôpital de Lyon Sud", a précisé le Sdis. Initialement soupçonné d'avoir provoqué ce quadruple homicide involontaire, le père a été placé en garde à vue, avant d'être relâché dans la nuit, l'hypothèse désormais retenue étant celle d'un suraccident.

La circulation a été totalement interrompue pendant la durée de l'intervention qui a mobilisé huit véhicules de secours et 23 pompiers.

Un appel à témoin a été lancé pour tenter d'éclaircir les circonstances exactes de l'accident. Les personnes susceptibles de détenir des précisions sont invitées à contacter la CRS routière au 04 77 91 50 50.