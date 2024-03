Loire-Atlantique : une éolienne s'enflamme, une pale menace de tomber

Une éolienne a pris feu, jeudi 28 mars, sur la D775 entre Derval et Lusanger, en Loire-Atlantique. Les secours, prévenus par des automobilistes, ont mis en place un périmètre de sécurité, une pale menaçant de tomber en pleine tempête Nelson.

Un feu d'éolienne spectaculaire. Alertés par des automobilistes, qui ont vu une fumée suspecte émanant de l'une des pales, les sapeurs-pompiers de Loire-Atlantique sont intervenus, jeudi 28 mars, pour un incendie qui s'est déclaré sur une installation sur la D775 entre Derval et Lusanger, près de Châteaubriant.

Une intervention rendue compliquée en raison de la hauteur de l'édifice. Un périmètre de sécurité a été mis en place par les secours autour du parc de production d'électricité, en raison du risque accru de détachement d'une ou plusieurs pales, par le feu ou les vents, en pleine tempête Nelson.

"Les services d'incendie et de secours sont intervenus sur le site et ont maîtrisé les foyers, principalement localisés au niveau de la nacelle et du pied de la turbine aux alentours de 10h du matin", a communiqué la société norvégienne Statkraft Renouvelables, première productrice européenne d'énergies renouvelables, qui exploite le parc éolien composé de 10 machines. "Le parc éolien a été mis à l'arrêt mais nous recommandons de respecter le périmètre de sécurité qui reste en place pour éviter tout risque sur les personnes."

"Nos équipes sont en liaison constante avec nos partenaires sur le terrain, AboWind, l'exploitant du parc, et Deutsche Windtechnik, en charge de la maintenance du parc. Ensemble, nous collaborons étroitement avec les services d'incendie pour assurer la sécurisation du site", a poursuivi l'hydroélectricien, "en contact actif avec les propriétaires fonciers et les exploitants agricoles qui pourraient être impactés par cet incident, afin de minimiser les conséquences et de coordonner les mesures nécessaires."