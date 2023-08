Loire-Atlantique : le journaliste Gérard Leclerc meurt dans le crash d'un avion de tourisme

Le journaliste Gérard Leclerc est décédé, ce mardi 15 août, dans l'accident d'un avion de tourisme en Loire-Atlantique. La préfecture du département avait déclenché un important dispositif pour tenter de retrouver des survivants du crash, mais cela n'aura pas suffi. En plus du journaliste, une autre personne a été retrouvée morte par les secours, mais le dernier passager est toujours porté disparu. Les recherches subaquatiques ont été suspendues pour la nuit, ont précisé ces sources à l'AFP.

Une première alerte avait été donnée par les autorités aux alentours de 14h10 avec le déclenchement du plan SATER (Sauvetage aéro-terrestre). Le petit avion avait disparu entre Nantes et La Baule. Les pompiers avaient dépêché des moyens terrestres et nautiques pour tenter de retrouver l'appareil et ses occupants, appuyés par deux hélicoptères de la gendarmerie et de la sécurité civile. Finalement, des débris de l'avion ont été retrouvés en début de soirée à Lavau-sur-Loire, une commune située près de l'estuaire de la Loire. "Des investigations complémentaires sont en cours", a précisé la préfecture.