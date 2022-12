Loire-Atlantique : un appel à témoins après le viol d'une adolescente de 13 ans sur une plage

"Nos enquêteurs de Saint-Nazaire travaillent activement à l'élucidation d'un viol sur mineur survenu mardi. Un détail peut être déterminant pour eux, merci de retweeter", écrit ce vendredi la police nationale du département de Loire-Atlantique qui poste avec ce texte un appel à témoins.

L'appel en question concerne des "faits de nature criminelle" survenus mardi 20 décembre à la mi-journée sur la plage de la Bonne Anse à Saint-Nazaire, sur le sentier côtier entre Kerlédé et la plage du Porcé.

"Toute personne s’étant trouvée en date et heure des faits sur le sentier côtier entre Kerlédé et la plage de Porcé, et susceptible d’apporter des éléments utiles à l’enquête en cours, est invitée à se faire connaître auprès des enquêteurs de la Brigade de sûreté urbaine de Saint-Nazaire", écrit-elle dans son appel à témoins.