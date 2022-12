Nantes : un adolescent de 13 ans arrêté en pleine nuit au volant de la voiture de son père

Au volant de la voiture, pas un adulte mais... un adolescent de 13 ans. Outre, évidemment, le défaut de permis, et en plus des feux éteints, le garçon était aussi positif au cannabis. Le véhicule dans lequel il roulait était celui de son père. L'adolescent se trouvait également en possession d'un couteau et de résine de cannabis au moment de son arrestation. Il a été placé en garde à vue.

"Un autre passager se trouvait à l'intérieur de la voiture mais a pris la fuite", détaille le quotidien. On ignore si ce dernier avait ou non été identifié ce mercredi.