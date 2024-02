Loire-Atlantique : un père et son fils grièvement blessés à l'arme blanche chez eux, un suspect interpellé

Dans la nuit de lundi à mardi, les secours ont été appelés pour prendre en charge un père et son fils âgés de 49 et 26 ans. Les deux ont été blessés par arme blanche par un individu qui a pris la fuite. Localisé et après des heures de négociation avec des gendarmes, ce dernier a été interpellé.

Pourquoi s'est-il acharné sur les deux hommes ? C'est ce que cherchent à savoir les enquêteurs. Dans la nuit de lundi à mardi, peu avant une heure du matin, les services de secours ont été appelés pour intervenir dans une habitation de Sion-les-Mines (Loire-Atlantique) afin de prendre en charge les deux occupants.

Sur place, les secouristes ont découvert deux hommes, un père et son fils, âgés respectivement de 49 et 26 ans avec plusieurs plaies sur le corps par arme blanche. Le pronostic vital des deux hommes était alors engagé. "Transportés en urgence dans les hôpitaux de Rennes et Nantes, les jours des deux victimes ne sont maintenant plus considérés comme en danger", indique ce mardi le procureur de la République de Nantes.

D'importants moyens engagés pour retrouver l'auteur

L'auteur, lui, a pris la fuite juste après les faits, laissant les deux victimes pour mortes. "Des moyens considérables ont été actionnés afin de le rechercher, avec en particulier l’intervention de trois équipes cynophiles, d’un hélicoptère de la section aérienne de Saint Nazaire et de nombreuses patrouilles de gendarmerie de la compagnie de Chateaubriant et de l’escadron départemental de sécurité routière. Deux négociateurs de crise ont également été actionnés puisqu’un contact téléphonique a pu être établi au cours de la nuit avec l’individu recherché", précise le procureur.

L'homme a finalement été interpellé ce mardi matin à 11 heures, sans opposer de résistance.

L’enquête est confiée au groupement de gendarmerie de la Loire-Atlantique, sous la direction de la brigade de recherches de Chateaubriant. "Il est encore trop tôt pour évoquer dans quelles circonstances ces faits sont intervenus", commente le procureur. Les investigations se poursuivent.