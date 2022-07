Loire-Atlantique : une institutrice jugée pour violences sur ses élèves

À l'audience, elle a contesté les faits qui lui sont reprochés. Jeudi, une institutrice âgée de 57 ans et qui exerçait à l'école primaire Saint-Joseph de Carquefou (Loire-Atlantique) sous tutelle du diocèse, était jugée à Nantes pour des faits de "violences" et de "harcèlement moral" à l'encontre de certains de ses élèves et anciens élèves âgés de 6 à 10 ans.

L’affaire a débuté le 25 mai 2019 après que la mère d’une élève de CP a porté plainte suite à un "changement de comportement" chez sa fille qui avait habituellement la joie de vivre et qui aimait l'école. La fillette venait en effet de relater à sa mère que son institutrice aurait été "méchante", lui aurait "mis des gifles", et l'aurait même "poussée".

Le directeur de l’école primaire Saint-Joseph avait alors invité les parents à "faire un signalement au diocèse et à l’inspection de l’Éducation nationale" si tout événement leur était rapporté par leur enfant.