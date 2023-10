Loire : pour "venger" son fils harcelé, une femme tabasse un enfant de 11 ans

La mère de famille, âgée de 36 ans et inconnue des services de police et de la justice, est finalement interpellée peu après les faits par les gendarmes et placée en garde à vue du chef de "violences aggravées", du fait qu'elles ont été commises sur des mineurs de moins de 15 ans et avec préméditation. Les parents des deux enfants violentés portent plainte.

Face aux enquêteurs, la maman a reconnu les faits indiquant qu'elle était dans un état de colère et d'excitation, que rien n'était prémédité. Elle admet les coups et les insultes comme "Petit enculé", "petite tapette", "Espèce de pleurnicheuse"... Elle explique avoir été dépassée par ses émotions, qu'elle n'est pas parvenue à se contrôler et que si c'était à refaire, elle ne le referait pas.

Remise en liberté à l'issue de sa garde à vue, la trentenaire devrait être convoquée prochainement par la justice. Pour ces violences aggravées, elle encourt, selon les ITT qui seront attribuées par les médecins qui verront les deux jeunes victimes jeudi, une peine pouvant aller de 5 à 7 ans d'emprisonnement. Elle encourt également une peine d'amende pouvant aller jusqu'à 75.000 euros.