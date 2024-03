Loire : un enfant de 8 ans soupçonné d'avoir menacé son institutrice et des policiers

Un garçon scolarisé en CE2 à Saint-Etienne (Loire) est soupçonné d'avoir proféré vendredi dernier des menaces de mort contre sa maîtresse et des policiers. Des couteaux à steak ont été retrouvés dans son cartable. Des expertises psychologiques et psychiatriques vont être réalisées.

Les faits ont eu lieu vendredi dernier dans l'enceinte de l’école élémentaire privée Saint-Charles à Saint-Étienne dans la Loire. C'est là qu'un enfant âgé de 8 ans et scolarisé en classe de CE2 est venu en classe avec plusieurs couteaux. L'écolier est également soupçonné d'avoir proféré des menaces de mort contre sa maîtresse et des policiers, a indiqué lundi aux médias le procureur de la République David Charmatz, confirmant une information du Figaro. La directrice de l'établissement a déposé plainte et le parquet a immédiatement ouvert une enquête pour "menaces de mort, port d'armes et introduction d'armes dans une enceinte scolaire".

Deux couteaux à steak dans son cartable

Ce sont des élèves de cet établissement qui ont donné l'alerte. Ils ont averti une enseignante de CE2 des menaces qui auraient été proférées par le jeune garçon de 8 ans. Aussitôt avertie de ces soupçons, la directrice s'est rendue peu avant 9h du matin dans la salle de classe et a retrouvé dans le cartable de l'élève deux couteaux à steak, selon les informations du quotidien.

Contactée par l'AFP, la direction de l'école primaire Saint-Charles, de Saint-Etienne, a indiqué qu'"il y avait une procédure en cours" et qu'elle "ne souhaitait pas communiquer". Joint ce lundi par TF1info, le rectorat n'avait pas encore répondu à notre demande au sujet de cette affaire.

L'enfant conteste les menaces

Le petit garçon, qui a été entendu par la police ainsi que ses parents, conteste les propos qui lui sont imputés, informe le parquet.

"L’enquête se poursuit donc pour déterminer exactement quels sont les faits commis et pour apprécier la personnalité de ce garçon. En raison de son âge, il bénéficie d’une présomption d’irresponsabilité pénale car le Code de Justice Pénale des Mineurs indique qu’en deçà de 13 ans, un mineur n’est pas capable de discernement", explique David Charmatz qui n'a donné aucun élément sur le profil de cet enfant.

"La suite de ce dossier sera exclusivement éducative, avec la mise en œuvre de mesures d’investigation éducatives pour mieux connaître la personnalité de ce mineur, et pour apprécier s’il a besoin d’être suivi et ses parents épaulés dans sa prise en charge, afin d’éviter tout renouvellement des faits. Un juge des enfants sera très prochainement saisi en ce sens", précise le magistrat.

Des expertises psychologiques et psychiatriques vont être réalisées.