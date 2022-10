Meurtre de Lola, 12 ans, à Paris : ce que l'on sait de la principale suspecte

La garde à vue de la principale suspecte, qui souffrirait de troubles psychiques, est allée jusqu'à son terme, son état ayant été jugé compatible avec la mesure.

Selon les informations de TF1-LCI, elle a dans un premier temps reconnu les faits. Une source proche du dossier nous précise qu'elle a même donné un certain nombre d'éléments, et expliqué pourquoi elle avait ciblé spécifiquement Lola et pas une autre fille. Ces aveux ont été qualifiés par les enquêteurs de "détaillés et circonstanciés".

Plus tard, au cours de la garde à vue, la suspecte s’est rétractée, au milieu de propos très confus, expliquant qu’elle n’avait en réalité rien fait du tout. Pas de quoi convaincre les autorités pour l'heure. À ce stade des investigations et des auditions, les magistrats et les policiers estiment qu’elle savait parfaitement ce qu’elle faisait vendredi. La question d’une éventuelle abolition du discernement ne se pose pas pour le moment.