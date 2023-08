Accident de minibus dans le Lot-et-Garonne : un enfant de 12 ans succombe à ses blessures

L'accident s'est produit aux alentours de 18h, au niveau de la commune de Houeillès. Le minibus transportait des enfants qui séjournaient dans un centre de vacances à Sauméjan, alors qu'ils revenaient d'une activité aquatique. Selon les premiers éléments de l'enquête, le véhicule, qui roulait sur une ligne droite, est sorti de sa trajectoire pour une raison inexpliquée, avant de traverser la chaussée et percuter violemment le parapet d'un pont en béton, basculant dans un fossé.

D'importants moyens de secours ont été déployés : 51 pompiers et 20 gendarmes, appuyés par le Samu, deux hélicoptères et sept ambulances. Une cellule d'accompagnement psychologique a immédiatement été mise en place dans le centre d'accueil pour les enfants et les encadrants.