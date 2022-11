Lot-et-Garonne : une adolescente disparue retrouvée morte, un homme en garde à vue

Le suspect, originaire de Marmande, a été interpellé dans la soirée à son domicile, puis placé en garde à vue pour enlèvement et séquestration, avant qu'il n'avoue lui-même avoir enlevé et tué la jeune fille. Il est connu pour avoir été mis en cause pour des faits d'agression sexuelle lorsqu'il était mineur, a confirmé samedi après-midi le procureur de la République d'Agen, Olivier Naboulet. Il n'était "pas inscrit au fichier des infractions à caractère sexuel ni astreint à un quelconque contrôle judiciaire".

Le procureur n'a pas confirmé le mode opératoire, mais il a confirmé que l'homme avait lui-même fourni des indications sur l'emplacement du corps de la victime. Interpellé vendredi soir, ce dernier était en garde à vue à Marmande et son audition se poursuivait samedi. L'enquête a été confiée à la brigade de recherches de Marmande et à la section de recherches d'Agen.