Lot-et-Garonne : une jeune femme tuée à coups de couteau, son compagnon se défenestre

Il s'agit de la 69ème femme tuée par son compagnon ou son ex-compagne depuis le 1er janvier 2022. Ce 10 août, le corps lacéré d'une vingtaine de coups de couteau d'une femme âgé de 22 ans, a été découvert dans un appartement de Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne).

Les pompiers ont fait cette découverte alors qu'ils intervenaient après qu'un témoin les ait appelé pour signer la chute d'une jeune homme du 2ème étage de l'immeuble. En réalité, cet homme n'était autre que le compagne de la jeune femme décédée qui a tenté de se suicider après lui avoir assené plusieurs dizaines de coups mortels.

A l'arrivée des secours et des fonctionnaires de police, la porte d'entrée de l'appartement était verrouillée. A l'intérieur, un american staff ne cesse d'aboyer et finit par être neutralisé. Alors que les pompiers réussissent à accéder à l'appartement du second étage en utilisant la grande échelle, ils y découvrent une véritable scène d'horreur. Les murs sont couverts de sang et au milieu du lit gît le corps d'une femme. Selon le parquet d'Agen, "elle a reçu une vingtaine de coups de couteaux dont 7 plaies profondes".