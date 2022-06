Loups et rapaces empoisonnés en Savoie : aucune interpellation, l'enquête classée sans suite

C'est au cours du printemps 2021 que les animaux avaient été retrouvés morts. Les corps de ces deux loups avaient été découverts les 25 et 28 mars ans la vallée de la Maurienne en Savoie. Le 20 avril, un gypaète barbu et son poussin appartenant à l'espèce de grands rapaces, étaient retrouvés morts dans leur nid à Val-Cenis.

Un peu plus d'un an après les faits, Anne Gaches, procureure de la République d'Albertville, annonce dans un communiqué que l'enquête ouverte au printemps 2021 suite à la découverte de deux loups et de deux rapaces retrouvés empoisonnés dans les Alpes a été classée sans suite.