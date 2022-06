Incendie en Lozère : 70 hectares de forêt brûlés dans les Gorges du Tarn

Selon les pompiers, le feu s'est déclaré au-dessus de la cité médiévale de Sainte-Enimie, labellisée "plus beaux villages de France" et située en plein cœur des gorges du Tarn, un site touristique classé au patrimoine de l'Unesco. Il a, par la suite, continué de progresser dans des endroits plus difficiles d'accès.