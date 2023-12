Luxembourg : mort d'un Français après une rixe dans une discothèque

Un Français de 35 ans a été mortellement blessé dans la nuit de vendredi à samedi à la suite d'une rixe dans une discothèque au Luxembourg. Un suspect a été interpellé et écroué.

Un Français de 35 ans a été mortellement blessé dans la nuit de vendredi à samedi à la suite d'une rixe dans une discothèque au Luxembourg, a indiqué dimanche la justice du Grand-duché. Le suspect est un agent de sécurité de 57 ans qui a été interpellé samedi.

Dans le cadre de l'enquête confiée à un juge d'instruction, il a été inculpé notamment de "coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort", et placé en détention préventive au Centre pénitentiaire de Sanem, précise un communiqué du parquet de Luxembourg.

"Confrontation" avec cet agent de sécurité

Les faits se sont produits samedi vers 3h du matin dans un café-discothèque de Pétange, au sud-ouest du Luxembourg, non loin des frontières belge et française. A la suite d'"une confrontation" avec cet agent de sécurité, la victime est "tombée au sol, la tête la première, et s'est grièvement blessée".

"Malgré des soins médicaux intensifs, l'homme de 35 ans est décédé peu de temps après", poursuit le parquet.

Selon la presse locale, la victime est originaire de Longuyon, dans le département français de Meurthe-en-Moselle, et fêtait les vacances de fin d'année avec des collègues et amis lorsque le drame est survenu.

L'enquête se poursuit et la police judiciaire reste à la recherche de toute information utile sur les circonstances de la bagarre, indique encore le parquet de Luxembourg.