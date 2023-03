Lycéen décédé pendant une épreuve du bac à Lille : le père de Nadir annonce qu'il va porter plainte

Le père de famille appelle que son fils avait une maladie cardiaque connue, qu'il était même venu en France en 2007 pour se faire opérer. "Quand vous avez un enfant qui souffre de graves problèmes de santé, on remplit des papiers en début d'années, toute l'école est au courant. Personne ne pouvait ignorer la maladie de Nadir, et un médecin aurait dû être présent dans l'établissement pour intervenir au plus vite auprès de mon enfant. On l'a laissé seul, un long moment et au final, c'est une élève qui l'a mis en position latérale de sécurité en attendant les secours qui seraient arrivés bien après. Qui peut trouver ça normal ?", s'interroge M. Bekkadour-Benatia.