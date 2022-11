Lyon : 30 ans de prison pour le chauffeur d'un fourgon qui a tué un policier en 2020

Jugé depuis lundi, l'accusé a nié toute volonté de tuer. "L'intention homicide a été retenue, pour autant on a admis que l'accusé pouvait garder espoir, démontrer qu'il était en capacité de réfléchir, de progresser", a commenté son avocat Julien Charle.

"Il a eu ces quelques mots, en disant ''c'est comme ça''. C'est une façon de respecter la décision de justice, d'essayer d'y réfléchir et de l'entendre", a confié l'avocat, rappelant qu'il avait maintenant dix jours pour faire éventuellement appel. "On a condamné cet homme à plus que son âge", a-t-il relevé.

La nuit du drame, le policier du GAO participait à une opération visant à interpeller une équipe de malfaiteurs qui venait de dérober un chargement de lessive en Isère. En périphérie de Lyon, le fourgon Volkswagen qui transportait la marchandise volée s'est retrouvé coincé par deux véhicules et a tenté une manœuvre pour se dégager, percutant de plein fouet Franck Labois, dressé sur son chemin, arme au poing.