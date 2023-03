Lyon : appel à témoins après une agression à l'arme blanche dans un bus

Panique jeudi matin sur la route métropolitaine 7 dans le Rhône. C'est sur ce tronçon sur lequel circulent de nombreux véhicules qu'une agression a eu lieu dans un bus de la ligne 15 des Transports en commun de Lyon avec à son bord plusieurs passagers.

"Vers 8h20, un homme a agressé à l'arme blanche un autre passager avant de menacer le conducteur du bus et de le contraindre de s'arrêter. L'individu a ensuite menacé le conducteur d'un camion avant d'être stoppé par un policier qui n'était pas en service", indique ce vendredi matin une source proche du dossier à TF1info confirmant une information du Progrès.

Alertés, des renforts de police sont arrivés sur place et ont procédé à l'interpellation de l'agresseur présumé et à son placement en garde à vue. Le passager du bus, le policier hors service et le conducteur du camion, légèrement blessés, ont été, eux, conduits à l'hôpital par les pompiers.