Lyon : des enfants sauvés par les pompiers après un départ de feu dans une crèche People & Baby

People&baby "conteste la demande de fermeture" et "interpelle la préfecture car cette décision n’a aucun caractère légitime et prouve un acharnement du département contre les crèches privée". Elle dénonce une "décision brutale, totalement injuste, et mettant en difficulté les 11 parents de la crèche, la veille, pour le lendemain" et indique avoir déposé un recours.

La préfecture du Rhône a demandé à la Métropole de Lyon de diligenter une enquête administrative afin de vérifier la conformité de l'établissement et le respect de la santé, physique ou mentale des enfants accueillis. Il s'agira notamment de définir comment les enfants ont pu se retrouver enfermés dans cette pièce et de déterminer si la plaque de cuisson était restée allumée ou si ce sont les enfants qui ont manipulé un bouton. De son côté, le parquet de Lyon nous indique avoir ouvert une enquête afin de déterminer "les circonstances exactes de survenance de cet incendie".