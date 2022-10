L'agresseur de Marin, étudiant tabassé en 2016, libéré après une remise de peine

Un nouveau chapitre dans le terrible lynchage de Marin, jeune homme roué de coups en novembre 2016, à la gare de Lyon Part-Dieu. Selon nos confrères du Parisien, confirmant une information de la presse locale, l'agresseur du jeune homme a été libéré au début du mois d'octobre.

Condamné, en 2018, à sept ans et demi de prison, le détenu a bénéficié d'une remise de peine de l'ordre de 18 mois. Il avait été incarcération en détention provisoire avant son jugement. Une libération dont s'est félicitée la défense du jeune homme. "C'est parfaitement logique. Il a fait largement sa peine en restant six années pleines", a estimé auprès de France 3 Rhône-Alpes, Me Anne Guillemaut. Selon cette dernière, l'auteur de l'agression a été libéré à la condition de porter un bracelet électronique. La décision judiciaire serait, par ailleurs, liée à l'obtention d'un travail en intérim, selon les informations divulguées dans la presse par son ancienne avocate.