Lyon : un individu fiché S interpellé après avoir menacé des passants avec un couteau

Un individu fiché S a été interpellé ce samedi à Lyon après avoir menacé des passants avec un couteau. Il avait été diagnostiqué schizophrène, selon la préfecture. Aucune personne n'a été blessée.

Une drame évité de peu. Un individu fiché S et "diagnostiqué schizophrène", qui menaçait des passants armé d'un couteau à Lyon, a été interpellé samedi, a-t-on appris auprès de la préfecture et de source policière.

"En fin de matinée samedi, un individu qui menaçait des passants sur la voie publique, muni d’un couteau, a été interpellé dans le huitième arrondissement de Lyon. Il a été interpellé sans incident, aucune personne n’a été blessée", a annoncé la préfecture du Rhône, confirmant une information de CNews.

Une autre attaque au couteau à Paris

Le mis en cause est fiché S, selon une source policière, tandis que la préfecture a précisé qu'il avait été "diagnostiqué schizophrène". Selon BFMTV, une enquête a été ouverte et confiée au commissariat local.

Ce même jour, un homme de nationalité malienne lui aussi atteint de troubles psychiatriques, soupçonné d'avoir agressé et blessé trois personnes à l'arme blanche gare de Lyon à Paris, a été interpellé et placé en garde à vue. Kassogue S. N. était en possession d’un couteau et d’un marteau, des armes qui ont servi à porter les coups contre les victimes. Il a déclaré "spontanément" souffrir de "troubles psychiatriques" et des médicaments ont été retrouvés sur lui, selon la police. La justice terroriste n'est pas saisie à ce stade.

Le samedi 2 décembre dernier, c'est aussi muni d'une arme blanche et d'un marteau qu'un homme a attaqué plusieurs passants autour du quai de Grenelle, dans le 15e arrondissement de Paris. Un touriste de nationalité allemande et philippine est décédé et deux autres personnes ont été blessées au cours de cet attentat. L'agresseur, Armand R., était "connu des services de renseignement et de justice" et était aussi "suivi par la DGSI comme une personne présentant des troubles psychiatriques très importants", avait expliqué le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.