Lyon : un prêtre agressé par des jeunes entrés dans sa paroisse, une enquête ouverte

Le prêtre a déposé plainte pour violences suite à cet événement. "Je ne veux pas du tout de polémique religieuse", affirme-t-il par ailleurs, saluant la réaction de la communauté musulmane suite à ces faits. Dans un communiqué, la Grande Mosquée de Lyon a indiqué avoir "appris avec indignation et colère cette agression". "Nous condamnons avec force et vigueur ces actes de violences contre un homme d'Église ainsi que les injures et insultes à l'encontre de nos Frères Chrétiens", écrit-elle.