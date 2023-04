Magali Berdah porte plainte contre Twitter pour "complicité de cyberharcèlement"

Cyberharcelée sur les réseaux sociaux, Magali Berdah contre-attaque. En conflit ouvert avec Booba, qu'elle accuse de la cibler depuis plusieurs mois, la papesse des influenceurs passe à la vitesse supérieure et s'en prend désormais à Twitter. Dans un communiqué publié ce jeudi 20 avril, elle annonce déposer plainte contre le réseau à l'oiseau bleu pour "complicité de cyberharcèlement".

"Depuis près d'un an, Élie Yaffa, plus connu sous le nom de 'Booba', utilise quotidiennement son compte Twitter, sur lequel il est suivi par six millions de personnes, pour publier des messages et montages dénigrants, haineux, mensongers, et inciter au cyberharcèlement", déplorent les avocats de Magali Berdah. "Chaque tweet du rappeur entraîne une nouvelle vague d'injures sexistes et antisémites, d'incitations au suicide, d'appels à la décapitation, de menaces de mort et de viol, visant Madame Berdah ainsi que ses enfants et ses proches", poursuivent-ils, reprochant notamment au rappeur d'avoir récemment "publié l'adresse de l'école juive dans laquelle sont scolarisées les filles de" la patronne des influenceurs.