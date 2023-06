Meurthe-et-Moselle : un maire violemment agressé pour avoir demandé le calme

L'édile a porté plainte, de même qu'un de ses amis également victime de violences, mais il n'envisage pas de démissionner.

Un homme de 18 ans et un mineur de 16 ans ont été interpellés et placés en garde à vue, "le premier du chef de violences en réunion, outrage et menaces sur personne dépositaire de l’autorité publique, (...), le second pour menaces de mort et outrages sur les forces de l’ordre proférés lors de son interpellation", précise le procureur à LCI.

L'élu a reçu des marques de soutien suite à cette agression qui intervient quelques semaines après la démission du maire de Saint-Brevin-les-Pins (Loire-Atlantique), qui avait décidé de quitter ses fonctions après avoir subi menaces et violences.