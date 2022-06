Maine-et-Loire : un cycliste d'une trentaine d'années retrouvé mort au bord d'une route

L'accident a eu lieu entre mercredi soir et jeudi matin, sans que l'on en connaisse à ce stade l'heure exacte. Ce jour, à 6h45, sur une route entre Angers et Bouchemaine dans le Maine-et-Loire, les employés d’une entreprise horticole qui allaient commencer leur journée ont aperçu un vélo cassé qui avait subi un choc.

C'est un pompier qui, une heure plus tard, fera la macabre découverte. Après avoir, lui aussi, vu le vélo brisé, le soldat du feu a arrêté son véhicule, en est descendu et a retrouvé quelques mètres plus loin le corps sans vie d'un d'un jeune homme.

Malgré les gestes prodigués, la victime âgée d'une trentaine d'années n'a pu être sauvée.