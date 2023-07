Mairie incendiée à Mons-en-Baroeul : le parquet oublie de signer, cinq détenus remis en liberté

Dans la nuit du 28 au 29 juin, la mairie de Mons-en-Baroeul, à l'intérieur de laquelle se trouvaient encore trois policiers municipaux, et des bâtiments municipaux alentours, avait été "attaqués et incendiés par un groupe d'individus", avait relaté le parquet de Lille dans un communiqué, mercredi. Les investigations menées par la police judiciaire avaient permis l'interpellation de onze personnes, dont un mineur, entre les 1er et 3 juillet, avait-il ajouté.

Sur les 11 personnes, neuf avaient été mises en examen dans le cadre d'une information judiciaire ouverte notamment pour "violences volontaires sur personnes dépositaires de l'autorité publique", "participation avec arme à un attroupement" et "participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime". Cinq avaient été incarcérées et quatre placées sous contrôle judiciaire.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'était rendu à la mairie de Mons-en-Baroeul après les faits pour annoncer la mobilisation de 40.000 policiers et gendarmes sur toute la France, la nuit suivante.