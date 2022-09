"Maison de l’horreur" dans le Nord : "Le monde des adultes n’a pas su repérer les signaux de ces enfants"

Cette famille vivait dans un logement social, géré par une association et situé à deux pas de la mairie. La situation ne pouvait-elle pas être évitée ?

Il faut arrêter de penser que, lorsqu'elle est habite un logement social aujourd’hui en France, la famille est nécessairement suivie. Les manquements sont ailleurs. Il semble qu'elle était connue pour des violences, mais a aussi dix enfants. Ces enfants ont dû être malades au cours de leur vie, ils sont allés à l’école, et pour certains de manière irrégulière : dans ce cas, des signalements doivent être faits.

Il y a une obligation pour l’Éducation nationale de signaler les absences non justifiées et répétées. On aura besoin de voir ce qui été fait ou pas fait au sein de l’Éducation nationale, puisqu'il y a toute une chaine qui doit être mise en place. Qu’a fait l’école ? Les services sociaux étaient-ils alertés ? Et les médecins ? En tant que professionnel, je pense que la plupart des enfants maltraités envoient des clignotants. Et que le monde des adultes n’a pas su repérer ces signaux. Il y a toujours des clignotants.