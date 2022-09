"Maison de l’horreur" dans le Pas-de-Calais : que risquent les parents ?

Et l'administration française le souligne, "la peine encourue pour les violences volontaires varie en fonction de l'âge du mineur, de la gravité des faits et du statut de l'auteur". Ainsi, exercer des violences en tant que parent constitue une circonstance aggravante. D’après le code pénal, lorsque la victime est âgée de 15 ans ou moins, les violences physiques commises par ses parents sont punies jusqu’à "10 ans de prison et 150 000€ d’amende lorsqu’elles ont entrainé des blessures graves" et "5 ans de prison et 75 000€ d’amende lorsqu’elles ont entrainé des blessures moins graves".

Lorsque la victime est mineure mais a plus de 15 ans, les peines vont jusqu’à "5 ans et 75 000 € d’amende" pour des blessures graves et" 3 ans et 45 000 € d’amende" pour des blessures moins graves. Voilà pour le cas des enfants encore mineurs. "On peut se demander, alors que les parents ont reconnu les faits, si on ne peut pas parler d’actes de tortures sur les enfants majeurs", appuie également Martine Brousse, présidente de l'association La Voix de l'Enfant, auprès de TF1info. Le couple risque donc des sanctions pénales mais aussi d’être privé de leur autorité parentale, ou encore de verser une indemnisation aux victimes.