"Maison de l'horreur" de Noyelles-sous-Lens : deux ans avec sursis pour les parents

En revanche, il a relaxé les parents concernant deux des enfants - l'aînée des filles, 20 ans, et la petite dernière de moins d'un an - et n'a retenu que les négligences parentales sur une adolescente de 14 ans. Au total, la fratrie compte dix enfants. Le tribunal a également décidé de ne pas retirer au couple l'autorité parentale, ni de maintenir l'interdiction de contact avec les enfants.

"C'est un jugement d'apaisement et équilibré", a estimé Me Françoise Bertrand, l'avocate d'une partie des enfants. "Il préserve non seulement les intérêts des enfants mais ne ferme pas non plus la porte aux parents." Le parquet avait requis deux ans de prison avec sursis probatoire de deux ans dans cette affaire qui avait fait grand bruit lors de sa révélation, en septembre.

Dans ses réquisitions, la procureure a estimé que les parents n'étaient pas "des sadiques", mais que l'affaire relevait d'une "violence quotidienne et banalisée".