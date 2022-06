Maison squattée dans l'Essonne : le couple avait été mis en examen notamment pour "trafic de stupéfiants"

C'est grâce à l'intervention du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et du préfet de l'Essonne que le couple avait pu, il y a une semaine, récupérer sa maison. Élodie et Laurent avaient acheté il y a quelques mois un bien dans la commune d’Ollainville. Peu après, ils avaient selon eux découvert que leur maison était squattée.

Devant les médias, le jeune couple avait affiché son désespoir et son histoire a été partagée des milliers de fois. Mais on en a appris un peu plus à son sujet ce mercredi. "Le couple qui prétendait ne pas savoir que la maison qu’il venait d’acheter était squattée est mis en examen depuis le 22 octobre 2021 pour trafic de stup, détention illicite d’arme de catégorie B et C et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit. Ils sont tous les deux sous contrôle judiciaire", indique une source judiciaire à TF1, confirmant une information de RTL.