Jeune femme cambriolée et violée dans le Val-de-Marne : un homme interpellé

Malgré les menaces, la jeune fille avait contacté les secours. À leur arrivée sur place, ces derniers l'ont prise en charge et conduite à l'hôpital pour divers prélèvements. Des relevés d'empreintes et constatations avaient aussi été réalisés sur les lieux du crime. On ignore ce jeudi si ce sont ces prélèvements qui ont permis d'identifier le suspect.

Selon Le Figaro, il s'agit d'"un homme de type nord-africain, mesurant 1,75 m et âgé d'une vingtaine d'années". "Lors de l'agression, il portait un bob de couleur sombre, des lunettes de soleil, un cache-cou coloré et présentait une blessure au niveau du poignet gauche, précise le quotidien. Le sac à main de la victime, son ordinateur, son téléphone portable ainsi que sa machine à café ont été volés lors du cambriolage." La garde à vue était toujours en cours ce jeudi.