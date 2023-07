Malaise des policiers : on vous explique la polémique

Des propos "partagés" par le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, sur Twitter. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ne réagit pas. Mais son entourage affirme qu'il conserve "une grande confiance" envers le DGPN. Au sein de la majorité, les réactions divergent. "Non, messieurs les patrons de la Police Nationale, on ne met pas ainsi la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en garde à vue", a fustigé le député Renaissance, Éric Bothorel. Son collègue Robin Reda, lui, "assume préférer que seuls les gens dangereux soient placés en détention provisoire, nos policiers ne représentent pas une menace".

La gauche, elle, bondit de sa chaise. Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, demande une réunion du Parlement "en urgence", et dénonce des propos "gravissimes". "Toute la hiérarchie policière se place au-dessus de la justice et des règles de la détention provisoire", déplore-t-il. "Alors ? Darmanin, Macron et 'l'arc républicain' refusent d'appeler la police au calme et au respect de la loi ? Donc, ils les encouragent à 'faire la guerre' aux 'nuisibles' ? Écœurant. L'État ridiculisé", tweete le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon.