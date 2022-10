Les infractions visant les animaux en hausse de 30% en cinq ans, une brigade spécialisée créée

Entre 2016 et 2021, les chiens et les chats sont les principales victimes mentionnées, avec respectivement une hausse de 46% et de 24%. "Néanmoins, les espèces victimes diffèrent selon les caractéristiques des territoires. En effet, même si les chiens et les chats sont les victimes majoritaires quelle que soit la taille de l’unité urbaine, les équidés et bovidés sont davantage victimes dans les communes de moins de 20.000 habitants, que dans celles de plus de 20.000 habitants", précise le ministère.

Au sein de ces procédures, les animaux sont principalement victimes de violences physiques (38%), de mauvaises conditions (12%) et d’abandons (8%). Les violences physiques touchent en majorité les chats (50%), alors que les victimes de mauvaises conditions sont des chiens dans plus des trois quarts des cas.