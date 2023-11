Maltraitance animale : un refuge de Béziers évacué par les forces de l'ordre

Un refuge pour animaux de Béziers, "L'Arche de Noël", a fait l'objet d'une perquisition ce jeudi après des dénonciations portant sur de possibles maltraitances d'animaux domestiques. Près d'une centaine de bêtes en mauvaise santé ont effectivement été découvertes par les forces de l'ordre.

Une opération policière pour sauver des animaux en détresse. "Le 30 novembre 2023, un refuge pour animaux situé à Béziers, dénommé "L’Arche de Noël", a fait l'objet d'une perquisition autorisée par un juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Béziers dans le cadre d'une opération coordonnée par le parquet [...] à la suite de dénonciations portant sur de possibles maltraitances d'animaux domestiques, en particulier de chiens", annonce jeudi Raphaël Balland, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers.

Sur place, "86 chiens (adultes et chiots), visiblement mal nourris ou mal soignés, détenus dans des espaces sales ou inadaptés à leur taille et à leur nombre, ainsi que neuf tortues de terre (espèce protégée), huit tortues de Floride (espèce exotique envahissante), deux serpents vivants (espèce non-domestique) et un serpent mort, ainsi que de nombreux oiseaux" ont été découverts.

Les animaux confiés à des associations

Dans la foulée, le dirigeant de la structure, âgé de 71 ans, a été placé en garde à vue au commissariat de Béziers des chefs notamment de maltraitance et abandon d'animaux domestiques, de dépôts sauvages de déchets et de travail dissimulé en raison d'une activité non déclarée de ventes de chiens. "Il a accepté d'abandonner la propriété de la quasi-totalité de ces animaux au profit d'associations", précise le magistrat dans son communiqué.

L'un des voisins s'est réjoui que cette situation prenne fin. "Enfin, c'est bien de nous débarrasser de ça. Nous n'en pouvions plus. Nous nous désespérions de voir un jour la police vider cet endroit. Vous savez, et j'ai demandé à être auditionné sur ce point, quand les animaux étaient trop malades, il les tuait et il les donnait à manger aux cochons qui étaient installés sur un terrain, un peu plus bas. Je suis content que tout ceci prenne fin. Il était temps que cela cesse", témoigne l'homme dans les colonnes du Midi Libre.

Cette opération est la première organisée par le parquet de Béziers dans le cadre du COLDEN (comité de lutte contre les atteintes environnementales). Elle a mobilisé 26 personnels du commissariat de Béziers, une douzaine d'agents de la direction départementale de la protection des populations (DDPP), un vétérinaire, quatre agents de l'office français de la biodiversité (OFB) et deux agents de la direction départementale des finances publiques. La "SPA de Béziers, la SPA de Montpellier et l'association SOS Reptiles de Montpellier, ainsi que des services de fourrière" ont également été mobilisés, notamment pour "appréhender et transporter les chiens jusqu'aux établissements d'accueil des différentes associations".