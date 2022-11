Maltraitance animale : un homme interpellé après s'être filmé en train de mutiler son chat

Selon Lorraine Actu, qui s’est également procuré les vidéos, les images diffusées par l’individu sont "extrêmement gores". Sur la première, "on voit l’homme écarter l’œil de l’animal inerte, posé sur le rebord d’un évier ensanglanté, puis le soulever par l’oreille tout en déclarant : 'La vie de ma mère, gros, c’est un vrai chat'", peut-on lire sur leur site.

Dans la seconde, poursuit Lorraine Actu, "le chat se trouve au sol et baigne dans une mare de sang. Il le secoue en disant : 'Oh, je crois qu’il est un peu mort là, non ?' et finit par le jeter au sol. La vidéo suivante le montre en selfie, en train de bouger sur de la musique. On peut à nouveau voir le chat inerte et ensanglanté, posé sur le rebord d’un évier, avec un couteau à proximité. Enfin, sur la dernière vidéo, on le voit soulever une partie de la peau du chat, qui semble en partie dépecé".