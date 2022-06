Maltraitance en Ehpad : 30 plaintes déposées contre le groupe Korian, l'autre géant du secteur

Nouveau scandale en vue pour les gestionnaires d’Ehpad ? Quelques semaines après les révélations sur la tenue des maisons de retraite du groupe Orpea, près de 30 plaintes ont été déposées ce mardi 7 juin à l’encontre de plusieurs Ehpad du groupe Korian, et ce, dans une douzaine de parquets de plusieurs régions, notamment pour "homicide involontaire", a indiqué l’avocate Sarah Saldmann à l’AFP.

Ces plaintes contre X émanent de 18 familles de résidents, pour des faits de "mise en danger de la vie d'autrui" et de "non-assistance à personne en danger". Elles ont été déposées à Aix-en-Provence, Bobigny, Bourges, Le Mans, Marseille, Nantes, Niort, Paris, Pau et Versailles, a détaillé Me Saldmann, déjà à l’origine de près de 80 plaintes contre le groupe Orpea, au mois d’avril dernier.