Maltraitances sur huit enfants dans le Pas-de-Calais : deux ans de prison avec sursis requis contre les parents

Christine B., et son époux, Marc R., comparaissaient libre pour "violences par ascendant" sur mineurs de moins de 15 ans, sans ITT (incapacité totale de travail), et "soustraction par un parent à ses obligations légales". Tous deux ont nié les violences physiques dénoncées par leurs enfants, mais reconnu certains gestes.

Christine B., 40 ans, visage émacié sous ses longs cheveux blonds, vêtue de noir, a ainsi estimé qu'elle ne pouvait faire autrement que d'attacher ses plus jeunes enfants sur des chaises hautes pendant plusieurs heures, notamment toute la nuit, à cause de leur hyperactivité. Elle a reconnu avoir serré les liens très forts pour les ligoter, et avoir dû les couper au ciseau quand les policiers sont intervenus, tellement ils étaient serrés. "C'était dû à la fatigue, je n'en pouvais plus, j'étais épuisée psychologiquement et mentalement."

Son époux Marc R., jean gris, baskets et pull noir, a avoué ne pas être parvenu à accepter l'homosexualité de l'un de ses fils. Il a reconnu des fessées mais pas d'autres formes de violence. "On était dépassés, avec tous les rendez-vous chez le médecin, les enfants qui ne dormaient pas, jouaient à la console toute la nuit. Ils nous provoquaient avec des 'ferme ta gueule'." "Je ne suis pas un père qui abandonne ses enfants, j'allais les chercher à l'école. Ça m'arrivait de faire la vaisselle. Mais on était tellement K.O. On n'arrivait plus à suivre", a-t-il ajouté.