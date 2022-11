Normandie : un maire retrouvé les pieds et poings cloués dans un champ

Une agression d'une rare violence. Ce mercredi midi, le maire délégué de Saint-Côme-du-Mont, commune située dans la Manche, a été retrouvé blessé au visage, les mains et les pieds cloués. "Bernard Denis a été retrouvé vers 12h30 dans un champ à proximité de la salle des fêtes, blessé au visage et présentant des clous plantés dans le dessus des mains et dans chacun de ses talons", a fait savoir Michaël Giraudet, procureur de la République, contacté par l'AFP.