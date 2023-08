Manche : six migrants meurent après le naufrage d'un bateau au large de Sangatte

Nouveau drame sur la Manche. Selon la préfecture maritime de la Manche et la Mer du Nord, six personnes sont mortes après le naufrage d'une embarcation de migrants, dans la nuit du vendredi 11 au samedi 12 août, dans la Manche. Des bateaux français et britanniques sont mobilisés, ainsi qu'un hélicoptère.

D'autres potentielles victimes sont toujours recherchées, à la mi-journée, au large de Sangatte (Pas-de-Calais). Entre 5 et 10 passagers sont toujours portés disparus, tandis que 55 ont pu être pris en charge par les secours, selon le parquet de Boulogne. Une enquête a été ouverte. "Le décompte exact des personnes recueillies sur chacune des embarcations n'est pas simple. Le bilan humain en secteur britannique est en cours de consolidation", précise la préfecture.

Une "partie" des passagers a été secourue par les moyens britanniques, a précisé la préfecture maritime. Le bateau a été repéré en cours de naufrage "en tout début de matinée", par le patrouilleur français de service public Cormoran, qui a immédiatement lancé les secours. Quatre navires et un hélicoptère français et deux navires britanniques ont aussi été mobilisés.