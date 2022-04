Manche : un avion de tourisme avec deux personnes à son bord porté disparu

Selon le journal Sunday Telegraph, l'avion appartient à Guy Wakeley, dirigeant dans le secteur financier et instructeur à l'école d'aviation South Warwickshire Flying School. D’après eux, le Piper PA-28 à quatre places a été construit par une entreprise américaine en 1976 et est généralement utilisé pour le transport personnel, comme taxi aérien ou à des fins de formation. Il est en production depuis 1960, période au cours de laquelle il a été impliqué dans un certain nombre d'accidents très médiatisés.

Les nombreux navires commerciaux présents dans le secteur ont été déroutés pour participer aux recherches, mais aucun débris n'a été trouvé pour le moment, ni aucun témoignage sur la chute de l'avion, a précisé la préfecture maritime à l'AFP.