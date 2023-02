Manche : un père de famille tue sa femme et appelle leur fille pour le lui dire

Âgé de 48 ans, le mari de la victime a été interpellé et placé en garde à vue du chef d'homicide volontaire par conjoint. "Il a très vite reconnu lui avoir porté plusieurs coups à la gorge avec un couteau de poche", détaille le procureur. "Il explique son geste par une réaction de jalousie face à une hypothèse de séparation du couple et dans les suites immédiates d'une violente dispute à ce sujet." Inconnu des gendarmes et de la justice, le suspect devait être mis en examen ce mercredi. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.